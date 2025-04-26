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Ракеты всю ночь уничтожали Украину

Ракеты всю ночь уничтожали Украину

Минувшая ночь заставила Киев уйти под землю — русская армия устроила массированный налет на различные военные, промышленные и логистические объекты.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Каждый день бы так, глядишь и война бы уже давно закончилась!!!
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23 час.
В
Владимир
И по обещанным центрам принятия решений пора бы. А то уже 4-й год обещаниям, и наши ребята продлжают гибнуть, мирной население....
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22 час.
И
Игорь
&quot;Минувшая ночь заставила Киев уйти под землю — русская армия устроила массированный налет на различные военные, промышленные и логистические объекты.&quot; Армия уже не российская, а только русская? Конституцию РФ читали?
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5 час.
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