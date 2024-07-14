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Плющев о реформах в КХЛ: «Некоторые чудаки уговаривают нас все передрать из НХЛ. Не понимая, что они – мировая элита, диктующая правила, а мы – в сложнейшей и зависимой ситуации»

«У меня иногда уши вянут от того, что читаю в печати. Некоторые чудаки уговаривают нас все передрать из НХЛ – например, предсезонки и драфты, призывают сделать знхаэловский безлимит на легионеров.

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