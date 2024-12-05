Без бурных увеселений. Эксперты оценили отказы местных властей от новогодних салютов

Собеседники amic.ru убеждены, что в дни торжеств главы регионов должны больше думать о согражданах Ограничение расходов на новогодние торжества, предпринятое властями некоторых российских регионов, в условиях проведения СВО вполне оправданно.
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