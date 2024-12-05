Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Кошмар. Где народные фронты. И Нину чиновники "не забыли" , как просил Президент.В России многодет...
  • Михаил Е
    А подоходный не взяли?В России многодет...
  • Геннадий Бережнов
    Устал однако, до дембеля то близко! Всё что мог уже натворил, а осталось только забыться и заснуть!Байден уснул во в...

Без бурных увеселений. Эксперты оценили отказы местных властей от новогодних салютов

Без бурных увеселений. Эксперты оценили отказы местных властей от новогодних салютов

Собеседники amic.ru убеждены, что в дни торжеств главы регионов должны больше думать о согражданах Ограничение расходов на новогодние торжества, предпринятое властями некоторых российских регионов, в условиях проведения СВО вполне оправданно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх