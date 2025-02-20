В России предложили возвращать налоговые переплаты умерших их родственникам

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Налоговые переплаты умерших хотят возвращать их родственникам. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены в Госдуму главой комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом и лидером фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии