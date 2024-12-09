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Риэлтор Барсуков признал разумной заморозку получения денег от продажи квартир

Риэлтор Барсуков признал разумной заморозку получения денег от продажи квартир

Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков высказал свою точку зрения на предложение депутата Госдумы Светланы Разворотневой о временной блокировке получения наличных средств от продажи квартир.

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