Риэлтор Барсуков признал разумной заморозку получения денег от продажи квартир

Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков высказал свою точку зрения на предложение депутата Госдумы Светланы Разворотневой о временной блокировке получения наличных средств от продажи квартир.
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