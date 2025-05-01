Опасные овощи: пресечена незаконная выдача фитосертификатов

За взятки в страну ввозили непроверенную продукцию. В Челябинской области сотрудниками ФСБ пресечена противоправная деятельность группы должностных лиц, связанная с незаконной выдачей фитосанитарных сертификатов.
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