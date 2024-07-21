Никола Тсолов выиграл основную гонку Формулы 3 в Венгрии, Никита Бедрин — 8-й

Formula 3Болгарский пилот французской команды ART Grand Prix Никола Тсолов одержал свою первую победу в основных гонках молодёжной моносерии Формула 3 — гонщик выиграл заезд на «Хунгароринге», который прошёл в рамках гоночного уик-энда Гран При Венгрии Формулы 1.
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