Никола Тсолов выиграл основную гонку Формулы 3 в Венгрии, Никита Бедрин — 8-й

Formula 3Болгарский пилот французской команды ART Grand Prix Никола Тсолов одержал свою первую победу в основных гонках молодёжной моносерии Формула 3 — гонщик выиграл заезд на «Хунгароринге», который прошёл в рамках гоночного уик-энда Гран При Венгрии Формулы 1.