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Патрушев обсудил с коллегой из Ирана безопасность на Ближнем Востоке и в Азии

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана безопасность на Ближнем Востоке и в Азии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Бишкеке рабочую встречу с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, в ходе которой они провели обсуждение вопросов безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

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