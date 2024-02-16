Патрушев обсудил с коллегой из Ирана безопасность на Ближнем Востоке и в Азии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Бишкеке рабочую встречу с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, в ходе которой они провели обсуждение вопросов безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
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