Патрушев обсудил с коллегой из Ирана безопасность на Ближнем Востоке и в Азии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Бишкеке рабочую встречу с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, в ходе которой они провели обсуждение вопросов безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.