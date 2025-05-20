Искусственный интеллект начал готовить проекты приговоров

В одном из фантастических фильмов есть сюжет, где свидетели и подозреваемые присутствуют на суде в виде голограмм (в итоге одних не нужно было отрывать от повседневных дел для процесса, а вторых — доставлять из тюрьмы) .
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