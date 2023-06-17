Бомба для сладкоежек и поджелудочной. В Бразилии Dom Pac Pizza радует своих гостей сладкой пиццей. Белый и молочный шоколад, клубника, вишня, банан, популярные шоколадные батончики, печеньки «Орео» — все это составляющие экстравагантных десертов.