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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о детском турнире своего имени: «Мы развиваемся, огромное спасибо губернатору Подмосковья. На следующий год будем делать на «ВТБ-Арене»

Шестой по счету розыгрыш Кубка Овечкина среди детских команд проходил в Красногорске и Мытищах. Победу в турнире среди команд 2012 года рождения одержали хоккеисты «Спартака», обыгравшие в финале «Красную Машину Юниор».

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