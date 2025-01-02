Ходим в гости: Тайная жизнь петербургской квартиры: интерьер, жильцы и их истории

Сегодня мы отправимся в Петербург, в квартиру рядом с Мариинским театром. Место с такой историей, что хоть роман пиши: здесь жили архитекторы из Шанхая, снимал кино французский режиссер, а балерина из Нью-Йорка оставила пуанты с автографом.