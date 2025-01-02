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Квартира, дом, дача

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Ходим в гости: Тайная жизнь петербургской квартиры: интерьер, жильцы и их истории

Ходим в гости: Тайная жизнь петербургской квартиры: интерьер, жильцы и их истории

Сегодня мы отправимся в Петербург, в квартиру рядом с Мариинским театром. Место с такой историей, что хоть роман пиши: здесь жили архитекторы из Шанхая, снимал кино французский режиссер, а балерина из Нью-Йорка оставила пуанты с автографом.

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Владимир Аверков
смесь советского стиля и как раз икеевского....типичная съёмная хатёнка с претензиями на оригинальность...
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