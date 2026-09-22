Малинин и Гленн поддержали Александра Плющенко в соцсетях

Олимпийские чемпионы 2026 года в командном турнире Илья Малинин и Эмбер Гленн опубликовали в социальных сетях видео с комментатором Международного союза конькобежцев (ISU) Марком Ханретти, в котором он выразил поддержку 13-летнему Александру Плющенко после критики в его адрес.