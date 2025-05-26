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Дочь Киркорова Алла-Виктория назвала детей Пугачевой несчастными

Дочь Киркорова Алла-Виктория назвала детей Пугачевой несчастными

Дочь Филиппа Киркорова: Дети Пугачевой — несчастны В блогерской среде разгорелись дискуссии о поведении Аллы-Виктории, чьи видео, где она подтрунивает над отцом, сопоставили с «хорошо воспитанными» Лизой и Гарри Галкиными, вызвав критику в её адрес.

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