Дочь Киркорова Алла-Виктория назвала детей Пугачевой несчастными

Дочь Филиппа Киркорова: Дети Пугачевой — несчастны В блогерской среде разгорелись дискуссии о поведении Аллы-Виктории, чьи видео, где она подтрунивает над отцом, сопоставили с «хорошо воспитанными» Лизой и Гарри Галкиными, вызвав критику в её адрес.
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