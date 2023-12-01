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Джейми Каррагер: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. Для «МЮ» недопустимо, чтобы вратарь постоянно так много ошибался»

Джейми Каррагер: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. Для «МЮ» недопустимо, чтобы вратарь постоянно так много ошибался»

«Находящемуся в плохой форме вратарю нигде не скрыться. Онана, возможно, все еще пользуется поддержкой тен Хага, но время и терпение не на его стороне.

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