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После атаки ВСУ на аэродром в Энгельсе в Саратовской области повреждено около 30 домов

После атаки ВСУ на аэродром в Энгельсе в Саратовской области повреждено около 30 домов

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Энгельсе Саратовской области повреждения получили около 30 частных и дачных домов, расположенных в нескольких садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

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