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ТАСС

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Операторы дронов сорвали попытку ВСУ атаковать позиции у Красного Лимана

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили тараном в воздухе несколько гексакоптеров ВСУ, которые пытались нанести удар по передовым позициям в районе Красного Лимана.

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