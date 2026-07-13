Операторы дронов сорвали попытку ВСУ атаковать позиции у Красного Лимана

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили тараном в воздухе несколько гексакоптеров ВСУ, которые пытались нанести удар по передовым позициям в районе Красного Лимана.
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