Дубль и голевая передача Тарасенко принесли «Флориде» победу над «Калгари»

Хоккеисты «Флориды Пантерз» отпраздновали разгромную победу по результатам состоявшегося 9 марта матча с канадским ХК «Калгари Флэймз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ): прошедшая в городе Санрайз (штат Флорида, США) встреча завершилась со счетом 5:1.
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