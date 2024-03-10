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Дубль и голевая передача Тарасенко принесли «Флориде» победу над «Калгари»

Дубль и голевая передача Тарасенко принесли «Флориде» победу над «Калгари»

Хоккеисты «Флориды Пантерз» отпраздновали разгромную победу по результатам состоявшегося 9 марта матча с канадским ХК «Калгари Флэймз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ): прошедшая в городе Санрайз (штат Флорида, США) встреча завершилась со счетом 5:1.

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