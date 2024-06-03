Дожди совсем скоро накроют Забайкалье

Дожди придут в Забайкалье в конце первой декады июня. Об этом сообщается на официальном портале региона со ссылкой на замначальника краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ивана Коренева.
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