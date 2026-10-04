Пост с главой киевского режима Владимиром Зеленским обернулся скандалом для премьера Японии: люди не стерпели и начали публично спорить с курсом правительства на поддержку Украины.
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Если уж японцы недовольны так публично, значит там что-то очень сильно не так.
в Росси что не так . во время СВО кормим армян в школах!Таджиков . узбеков...Гуманитарную помощь им .. вместо своих!!