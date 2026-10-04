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Царьград

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Пост с Зеленским обернулся скандалом для премьера Японии: Люди не стерпели

Пост с Зеленским обернулся скандалом для премьера Японии: Люди не стерпели

Пост с главой киевского режима Владимиром Зеленским обернулся скандалом для премьера Японии: люди не стерпели и начали публично спорить с курсом правительства на поддержку Украины.

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