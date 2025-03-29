Дэвид Сакс: Зеленский ведет себя как избалованный актер

Параллель между президентом Украины Владимиром Зеленским и голливудскими актерами, с которыми отказываются работать из-за их требований, провел, назначенный Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют американский инвестор Дэвид Сакс 29 марта в соцсети Х.