Совершенно неисправим: обвиненный в насилии сын норвежской принцессы закрутил новый роман

Мариус нашел себе новую подружку в Лондоне. Мариус Хенби с королем Норвегии - Харальдом LEGION-MEDIAПоследний год имя Мариуса Борга Хенби — сына норвежской принцессы Метте-Марит и пасынка ее мужа, кронпринца Хокона — постоянно появляется в скандальных хрониках.