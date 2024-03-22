Совбез ООН осудил "гнусный и трусливый" теракт в "Крокус сити холле"

В Совете Безопасности ООН осудили теракт в "Крокус сити холле". Соответствующее заявления Совбеза в своем Telegram-канале опубликовал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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