Режиссер Афончиков назвал Пугачеву «никакой певицей» и раскрыл неожиданный секрет ее успеха

Популярной эстрадную исполнительницу сделал непредвиденный случай.Театральный режиссер Игорь Афончиков заявил, что Алла Пугачева, поспешно покинувшая Россию и обосновавшаяся в Израиле, никакая не певица, а популярной ее сделал один случай на сцене.
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