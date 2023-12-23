Режиссер Афончиков назвал Пугачеву «никакой певицей» и раскрыл неожиданный секрет ее успеха

Популярной эстрадную исполнительницу сделал непредвиденный случай.Театральный режиссер Игорь Афончиков заявил, что Алла Пугачева, поспешно покинувшая Россию и обосновавшаяся в Израиле, никакая не певица, а популярной ее сделал один случай на сцене.