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Режиссер Афончиков назвал Пугачеву «никакой певицей» и раскрыл неожиданный секрет ее успеха

Режиссер Афончиков назвал Пугачеву «никакой певицей» и раскрыл неожиданный секрет ее успеха

Популярной эстрадную исполнительницу сделал непредвиденный случай.Театральный режиссер Игорь Афончиков заявил, что Алла Пугачева, поспешно покинувшая Россию и обосновавшаяся в Израиле, никакая не певица, а популярной ее сделал один случай на сцене.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Наконец-тт отрезвели от Пугачевой.....этой старой и бесстыдно-наглой хипне....
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12 час.
ВВ
Валентин Воробьев
Пугачиха просто дура, дед её был побирушка.
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5 час.

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