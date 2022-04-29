Затримання учасників ативоєнної акції у Санкт-Петербурзі. 26 лютого 2022р. Росіяни продовжують знаходити нові форми антивоєнного протесту всупереч арештам Правозахисники «ОВД-Інфо»: ціна протесту в Росії зросла із запровадженням нових законів про фейки та публічні заходи Поодинокі пікети замість масових протестів; вірші та пацифістські написи замість політичних гасел; синьо-жовтий манікюр замість плакатів: антивоєнні акції в Росії […] Сообщение Росіяни продовжують знаходити нові форми антивоєнного протесту всупереч арештам появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.