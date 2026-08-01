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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья Эрнандес о видео ТВ «Реала»: «Больно, когда ставят под сомнение честность судей. Арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры»

Испанский арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес прокомментировал критику в адрес судей и ролики, которые регулярно выпускает клубное телевидение « Реала ».

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