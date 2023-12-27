В Новодвинске завершается ремонт культурного центра

В Новодвинске на заключительном этапе реконструкция здания Дворца культуры. За два года сооружение 1954 года постройки было полностью обновлено, в том числе демонтированы старые бетонные перекрытия, установлены новые конструкции, заменена крыша, осовременены фасады, полностью заменены лестничные пролёты и инженерные коммуникации.