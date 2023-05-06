Начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю поздравил ветерана с приближающимся Днем Победы

В канун годовщины Великой Победы начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Мишагин посетил ветерана Великой Отечественной войны – пенсионера МВД Виктора Глушкова.
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