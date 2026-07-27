«ОДК-Климов» принимает участие в проекте по трудоустройству ветеранов СВО

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха прошла встреча, посвященная интеграции ветеранов специальной военной операции в гражданскую профессию.
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