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Все иностранные рабочие в России с 7 января будут обязаны заполнять новую форму уведомления на русском языке

Все иностранные рабочие в России с 7 января будут обязаны заполнять новую форму уведомления на русском языке

Все иностранцы и лица без гражданства с 7 января 2024 года при получении патента или при трудоустройстве в России будут должны заполнять на русском языке форму уведомления, которую своим приказом утвердило МВД России.

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