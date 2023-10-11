Володин: США направили авианосцы к побережью Израиля, чтобы разжечь войну

Соединенные Штаты направили свои авианосцы к израильскому побережью, чтобы разжечь войну. Соответствующую точку зрения выразил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты парламента Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии