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Ледник Судного дня грозит быстрым подъёмом уровня моря

Исследователи сообщили, что ледник Туэйтс тает значительно быстрее, чем ожидалось ранее. Команда ученых из Калифорнийского университета и Университета Ватерлоо обнаружила, что потепление приливных течений влияет на ускорение таяния ледника, что приводит к его более быстрому отступлению.

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