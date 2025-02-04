Ледник Судного дня грозит быстрым подъёмом уровня моря

Исследователи сообщили, что ледник Туэйтс тает значительно быстрее, чем ожидалось ранее. Команда ученых из Калифорнийского университета и Университета Ватерлоо обнаружила, что потепление приливных течений влияет на ускорение таяния ледника, что приводит к его более быстрому отступлению.