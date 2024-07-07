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Царьград

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В Дзержинске пассажир микроавтобуса выпал на дорогу и погиб

В Дзержинске пассажир микроавтобуса выпал на дорогу и погиб

Смертельное ДТП случилось в Дзержинске (Нижегородская область).Накануне вечером на ул. Красноармейская пассажир 1981 г.

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