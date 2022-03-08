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20-ядерный CPU, 64-ядерный графический процессор, до 128 ГБ унифицированной памяти. Apple представила Mac Studio – самый мощный настольный компьютер в мире

20-ядерный CPU, 64-ядерный графический процессор, до 128 ГБ унифицированной памяти. Apple представила Mac Studio – самый мощный настольный компьютер в мире

Компания Apple сегодня представила свой самый мощный настольный компьютер – Mac Studio. В компании его называют самым мощным настольным ПК в мире, что недалеко от истины: при габаритах примерно трех Mac Mini новинка обходит по производительности куда более мощные полноформатные ПК.

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