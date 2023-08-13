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Товарищеские матчи. «Милан» примет «Новару», «Интер» сыграет с «Эгнатией»

Товарищеские матчи. «Милан» примет «Новару», «Интер» сыграет с «Эгнатией»

Товарищеские матчи Милан Италия – Новара Италия Дата проведения 13 августа, 11.30, «Centro Sportivo Milanello» Онлайн матча Феррара, Италия Интер Италия – Эгнатия Албания Дата проведения 13 августа, 21.

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