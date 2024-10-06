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Петербургский дневник

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Трамвайное движение по Косой линии и Детской улице Василеостровского района возобновляется с 7 октября

Трамвайное движение по Косой линии и Детской улице Василеостровского района возобновляется с 7 октября

Об этом сообщает «Горэлектротранс» С 7 октября в Василеостровском районе возобновляется классическая схема движения трамвайного транспорта, в свзяи с завершением основных работ по строительству станции метро «Горный институт».

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