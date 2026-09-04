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Газета.ру

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"Кейтеринбург": 41% россиян считают, что детей в школах стали кормить лучше

"Кейтеринбург": 41% россиян считают, что детей в школах стали кормить лучше

Школьное питание за последние два-три года улучшилось, считают 41% опрошенных российских родителей. Чаще всего они отмечают расширение меню — такой ответ дали 37% участников опроса мультисервисной компании «Кейтеринбург».

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