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Поддубный: Избежать мобилизации было невозможно

Поддубный: Избежать мобилизации было невозможно

Россия не начинала бы специальную операцию на Украине и не было бы необходимости в объявлении частичной мобилизации, если бы страны Запада заняли конструктивную позицию по отношению к РФ.

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