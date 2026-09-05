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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевон Луни о поездке в Словению: «Первый раз у меня было такое в НБА. Мы пойдем за Лукой Дончичем»

Лука Дончич вывез игроков « Лейкерс » к себе на родину, чтобы получше узнать друг друга. «Я уже давно в лиге, но это был первый подобный случай.

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