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Контрафронт

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Россия: Один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на...

Россия: Один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на севастопольский порт в Крыму поздно вечером 6 сентября.

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