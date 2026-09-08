Эйлер: «Сегеже» потребуется еще 50-85 млрд рублей до конца 2027 года на погашение долгов

Лесопромышленному холдингу «Сегежа» потребуется дополнительная ликвидность с учетом предстоящих погашений облигаций в размере 50-85 млрд рублей на второе полугодие 2026 года и 2027 год, прогнозирует старший кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова (аналитическая записка есть у Frank Media).