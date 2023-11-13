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Взгляд с Запада: B-21 Raider озадачит китайских стратегов, как его предшественник – русских

Взгляд с Запада: B-21 Raider озадачит китайских стратегов, как его предшественник – русских

Новый бомбардировщик ВВС США B-21 Raider способен озадачить китайских стратегов также, как его предшественник – B-2 – озадачил их коллег из позднего Советского Союза, пишет ресурс Air & Space Forces Magazine.

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