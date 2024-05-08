Что за шанежки воровал в детстве Василий Шукшин?

Писатель, актёр и режиссёр Василий Шукшин особым гурманом не был, да и не мог, наверное, быть. В сравнительно молодом возрасте он уже страдал язвой желудка, почему, собственно, и был комиссован, не окончив срочную службу на флоте.
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