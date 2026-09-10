Дженнифер Лопес вызвала ажиотаж откровенными снимками в Instagram

Американская певица Дженнифер Лопес в 57 лет вызвала бурю эмоций в сети, опубликовав снимки в купальнике на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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