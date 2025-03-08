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Сложности в работе с Киевом почти исчерпали терпение Трампа. Мнение

Сложности в работе с Киевом почти исчерпали терпение Трампа. Мнение

Слова президента США Дональда Трампа, что ему с Украиной сложнее работать, чем с Россией, являются «очень плохим знаком для Киева», заявил 7 марта полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своем канале на YouTube.

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