Сложности в работе с Киевом почти исчерпали терпение Трампа. Мнение

Слова президента США Дональда Трампа, что ему с Украиной сложнее работать, чем с Россией, являются «очень плохим знаком для Киева», заявил 7 марта полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своем канале на YouTube.
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