На праздничные дни астраханские медучреждения изменят график работы

Их горячие линии будут работать все три дня. Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, с 10 по 12 июня медицинские службы и учреждения будут работать в следующем режиме: Скорая помощь - без выходных по графику; Экстренная стоматологическая помощь Областного клинического стоматологического центра - с 08:00 до 24:00; Медицинские организации, оказывающие помощь при стоматологических заболеваниях: 10 июня – с 08:00 до 15:00, 11-12 июня – выходные; участковые терапевты и педиатры: 10 июня – с 08:00 до 15:00, 11 июня – выход6ной, 12 июня – с 08:00 до 15:00; узкоспециализированные специалисты (хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог): 10 июня – с 08:00 до 15:00, 11-12 июня – выходные; кабинет антенатальной охраны плода: 10 июня – с 08:00 до 14:00, 11-12 июня – выходные.