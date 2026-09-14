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Дирижёр Мастранджело: в Италии многие считают, что Россия «делает всё правильно»

Дирижёр Мастранджело: в Италии многие считают, что Россия «делает всё правильно»

Значительная часть итальянцев считает, что Россия «делает всё правильно», и смотрит на реальность вокруг украинского конфликта «с открытыми глазами», заявил RT итальянский дирижёр, худрук Музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело.

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