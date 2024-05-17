МО: «Искандер» нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне СВО

Пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации поделилась сведениями о том, что подразделение группы Вооружённых сил «Запад» применило ракетное вооружение для того, чтобы ликвидировать место расположения бронетехники ВС киевского режима.
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