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МО: «Искандер» нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне СВО

МО: «Искандер» нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне СВО

Пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации поделилась сведениями о том, что подразделение группы Вооружённых сил «Запад» применило ракетное вооружение для того, чтобы ликвидировать место расположения бронетехники ВС киевского режима.

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