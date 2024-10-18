SHAMAN стал хедлайнером спецпроекта «Вслед за отцом»

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Издательский дом «Аргументы и факты» при поддержке Института развития Интернета (ИРИ), АНО «Национальные приоритеты» и российского Союза отцов запустил спецпроект «Вслед за отцом», призванный обратить внимание на роль мужчины в семье.
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