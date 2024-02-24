Маск высказался о праве премьера Нидерландов на соглашение с Киевом

Маск: Рютте не имеет права подписывать договор о помощи Нидерландов Украине Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уходящий с должности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет.